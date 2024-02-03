Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Sony ограничила активацию игр в Steam для пользователей из РФ и Белоруссии

«Коммерсантъ»: Sony запретила активацию игр в Steam для России и Белоруссии

close
100%
Shutterstock

Компания Sony ограничила активацию видеоигр в онлайн-сервисе Steam для аккаунтов, зарегистрированных в России и Белоруссии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на российского дистрибьютора компьютерных игр «Бука».

«Издатель ограничил активацию этой игры (Horizon Forbidden West) на территории России и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam», — сообщил российский издатель.

В сообщении указано, что на территории других стран ограничений на активацию не вводилось. Отмечается, что запрет распространяется на все игры, выпущенные компанией Sony Interactive Entertainment (под лейблом PlayStation PC). Также ограничение коснулось и тех проектов, что только готовятся к релизу.

До этого сообщалось, что российский аналог Steam вошел в топ-5 популярных игровых сервисов для ПК.

Ранее Sony представила консоль PlayStation 5 в цветах российского флага.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами