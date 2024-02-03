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Под завалами пекарни в Лисичанске может находиться до 40 человек

До 40 человек могут находиться под завалами пекарни в ЛНР после обстрела ВСУ

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РИА Новости

Под завалами разрушенной после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске в ЛНР могут находиться до 40 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Военную комендатуру региона.

«ВСУ открыли огонь по пекарне в Лисичанске, где организована выпечка хлеба для мирного населения. В выходные там всегда многолюдно. До 40 человек могут находиться под завалами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС и комендатуры пытаются достать пострадавших.

3 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске.

В этот же день Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Вязовое Краснояружского района.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в среду, 31 января, около 17.00 (мск) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию РФ с применением 20 авиационных управляемых ракет.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на машину в Белгородской области.

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