Под завалами пекарни в Лисичанске может находиться до 40 человек

Под завалами разрушенной после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске в ЛНР могут находиться до 40 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Военную комендатуру региона.

«ВСУ открыли огонь по пекарне в Лисичанске, где организована выпечка хлеба для мирного населения. В выходные там всегда многолюдно. До 40 человек могут находиться под завалами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС и комендатуры пытаются достать пострадавших.

3 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске.

В этот же день Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Вязовое Краснояружского района.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в среду, 31 января, около 17.00 (мск) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию РФ с применением 20 авиационных управляемых ракет.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на машину в Белгородской области.