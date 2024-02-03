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В результате обстрела пекарни в ЛНР есть погибшие

Комендатура ЛНР: при обстреле пекарни в Лисичанске погибли два человека

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Павел Лисицын/РИА Новости

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР) погибли два человека и шесть получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Военную комендатуру региона.

«Два человека погибли, шесть — в больнице в результате обстрела Лисичанска», — заявили там.

До этого глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске. По его словам, несколько десятков человек могут находиться под завалами. По его словам, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, а также представители военной комендатуры. Спецтехника привлечена для попытки спасти людей под завалами.

До этого сообщалось, что украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской народной республике. Осколками повреждены окна и крыша здания бани. О пострадавших не сообщалось.

Ранее ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики.

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