В результате обстрела пекарни в ЛНР есть погибшие

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР) погибли два человека и шесть получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Военную комендатуру региона.

«Два человека погибли, шесть — в больнице в результате обстрела Лисичанска», — заявили там.

До этого глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске. По его словам, несколько десятков человек могут находиться под завалами. По его словам, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, а также представители военной комендатуры. Спецтехника привлечена для попытки спасти людей под завалами.

До этого сообщалось, что украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской народной республике. Осколками повреждены окна и крыша здания бани. О пострадавших не сообщалось.

Ранее ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики.