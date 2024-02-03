Названы основные причины расстройства сна

Две главные причины бессонницы — это стрессовые ситуации и нарушение образа жизни. Об этом сообщила «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова.

Эксперт особо отметила опасность так называемого «свободного режима», когда человек ложится в постель и встает в разное время. Среди факторов риска с точки зрения нарушения качества сна также фигурирует избыток кофеина и малоподвижный образ жизни.

Мешает заснуть и привычка до глубокой ночи «сидеть в смартфоне».

Сомнолог посоветовала отказаться от кофе за восемь часов до сна, посещать спортзал или бассейн и вставать по будильнику.

«К счастью, в большинстве случаев сон может скорректироваться при некоторых усилиях, направленных на коррекцию образа жизни»,

— сказала Черкасова.

Она обратила внимание, что если в течение месяца не получается справиться с проблемой самостоятельно, то стоит обратиться к специалисту.

До этого актриса Дженнифер Энистон призналась, что долгое время у нее были проблемы со сном.

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