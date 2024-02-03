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Более 150 тысяч протестующих вышли на улицы Берлина

Более 150 тысяч человек собрались на акцию против правого экстремизма в Берлине

В Берлине проходит акция протеста против правого экстремизма, в которой принимают участие более 150 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

«На месте проведения акции и на близлежащей территории находятся более 150 тыс. человек», — сказано в сообщении.

Движение в городе существенно затруднено, в правительственном квартале перекрыто несколько улиц. Многие протестующие вышли на акцию с лозунгами правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Сообщается, что к концу акции протестующие выстроятся в живую цепь вокруг Рейхстага.

28 января сообщалось, что на акцию против правого экстремизма и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Дюссельдорфе вышли 100 тыс. человек.

21 января сообщалось, что более 144 тысяч человек вышли на акции протеста в Германии против «Альтернативы для Германии». По данным полиции, 35 тысяч человек собрались на демонстрации в Ганновере и столько же во Франкфурте, 20 тысяч в Карлсруэ, 16 тысяч в Галле, 12 тысяч в Касселе, 10 тысяч в Ульме, 5 тысяч в Кобленце, 5 тысяч во Фрайбурге и 6 тысяч в Эрфурте.

Ранее аэропорт Франкфурта-на-Майне заявил о перебоях в движении из-за акций протеста.

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