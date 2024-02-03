В Ленобласти спасатели нашли собаку с ошейником в мусорном контейнере

Специалисты из Ленобласти спасли собаку, которая оказалась в мусорном контейнере. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

Инцидент произошел в городе Лодейное Поле. Местные жители рассказали о том, что животное провалилось в емкость для отходов.

«Дежурная смена в считанные минуты извлекла животное из западни», – сообщается в публикации.

На собаке был ошейник, но специалисты не смогли найти хозяина животного. В результате животное отпустили.

До этого в мусоре во время разгрузки на заводе нашли йоркширского терьера. У животного обнаружили несколько травм, его прооперировали. После всех необходимых манипуляций питомца передали новым владельцам. По какой причине собака оказалась в мусорном контейнере, неизвестно.

Ранее в Москве мужчина выбил дверь в квартиру соседки и избил ее собаку из-за громкого лая.