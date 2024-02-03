Специалисты проверили воздух после пожара на НПЗ в Волгограде

Специалисты не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в зоне жилой застройки в Красноармейском районе Волгограда, где ранее произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом, ссылаясь на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, пишет ТАСС.

В сообщении говорится, что после информации о пожаре на территории завода ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Красноармейском районе Волгограда была организована проверка атмосферного воздуха в зоне влияния пожара на территории ближайшей жилой застройки. Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха, чтобы исследовать их на содержание в них веществ, распространяющихся при пожаре на промышленном предприятии.

«По результатам мониторинга проб атмосферного воздуха на утро 3 февраля превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в зоне жилой застройки не обнаружено», — рассказали об итогах проверки.

До этого ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало о возгорании нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 кв. метров. Причина произошедшего не уточнялась. По данным Telegram-канала 112, возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». В 7:55 пожар был ликвидирован.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на субботу в регионе была отражена атака беспилотников. Глава региона рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотные летательные аппараты в Калачевском районе и в районе Заканалья. По его словам, в результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ.

Ранее стало известно, кто стоит за атакой на завод в Волгоградской области.