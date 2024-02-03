В Иркутске арестованы владелец и повар заведения, где шаурмой отравились более 10 человек

В Иркутской области суд заключил под стражу владельца и повара кафе, где 11 человек отравились шаурмой. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мужчинам предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обоих россиян арестовали на два месяца. Под стражей они пробудут до 1 апреля 2024 года.

«Расследование продолжается. Прокуратурой будет проверена законность принятых следователями решений», – сообщают представители прокуратуры.

До этого СК региона возбудил уголовное дело после того, как в кафе шавермой отравились 11 человек, большинству из них понадобилась госпитализация. Среди пострадавших было двое детей. Пациенты находились в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Красногорске ребенок отравился средством от тараканов.