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В Иркутске арестованы владелец и повар заведения, где шаурмой отравились более 10 человек

В Иркутске суд арестовал владельца и повара кафе, где отравились 11 человек

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В Иркутской области суд заключил под стражу владельца и повара кафе, где 11 человек отравились шаурмой. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мужчинам предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обоих россиян арестовали на два месяца. Под стражей они пробудут до 1 апреля 2024 года.

«Расследование продолжается. Прокуратурой будет проверена законность принятых следователями решений», – сообщают представители прокуратуры.

До этого СК региона возбудил уголовное дело после того, как в кафе шавермой отравились 11 человек, большинству из них понадобилась госпитализация. Среди пострадавших было двое детей. Пациенты находились в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Красногорске ребенок отравился средством от тараканов.

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