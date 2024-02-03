Врач Гадзиян назвал два продукта, которые опаснее даже сахара и соли

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян назвал чипсы и копченые колбасы самой вредной едой. Они то и дело присутствуют на столе россиян, но организму не нужны, сообщил эксперт в своем Telegram-канале.

«Самая вредная еда — это чипсы и копченые колбасные изделия, в них больше всего канцерогенов», — написал он.

Ниже в этом списке расположились соль и сахар. При этом онкоуролог отметил, что они менее вредны, чем копченая колбаса. По его словам, исключить полностью сахар и соль невозможно, но необходимо следить за количеством соленого и сладкого в рационе.

Говоря о напитках, врач напомнил, что употребление достаточного количества чистой воды в сутки важно для профилактики в том числе мочекаменной болезни.

До этого врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что поддерживать стройную фигуру посредством интервального голодания не получится.

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