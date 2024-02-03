В Башкирии семью с двумя детьми госпитализировали с отравлением угарным газом

Семья с детьми из Башкирии попала в больницу из-за отравления газом в квартире. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Белорецке. Все члены семьи находились в своем жилье, когда почувствовали головокружение и тошноту. В этот момент один из них вызвал скорую помощь.

В медучреждение города привезли 35-летнего мужчину, его супругу и мальчиков десяти и восьми лет. У всех членов семьи были признаки отравления угарным газом.

На данный момент специалисты выясняют причины произошедшего.

Как сообщает Госкомитет РБ по ЧС, предварительно причиной стали проблемы с вентиляцией. Спасатели и сотрудники газовой службы выявили в помещении превышение уровня угарного газа.

По данным ведомства, дети находятся в реанимации.

Ранее в Геленджике врачи спасли отравившегося неизвестным веществом годовалого ребенка.