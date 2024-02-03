Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье студент угрожал въехать в здание колледжа на машине со взрывчаткой

В Подмосковье задержали студента, угрожавшего взорвать колледж

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Студента из Подмосковья задержали после сообщений о готовности взорвать свой колледж. Об этом сообщает Life ссылкой на Shot.

По версии правоохранителей, в одном из чатов он заявил, что уже приготовил машину и все необходимые вещи и вскоре въедет в здание учреждения с взрывчаткой.

После сообщения 18-летнего студента оперативно задержали. В беседе с полицией он рассказал, что подобных планов у него не было. По словам юноши, из-за однообразной жизни у него возникает стресс. Напряжение он снимал с помощью таких «предупреждений».

Ситуацией заинтересовались в следственном комитете. На данный момент проводятся необходимые мероприятия.

Ранее в Шахтах женщина угрожала взорвать управляющую компанию из-за высоких цен на коммунальные услуги.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами