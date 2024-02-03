Казахстан готов направить гуманитарную помощь Киргизии

Казахстан может направить в Киргизию гуманитарную помощь в связи с аварией на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Бишкеке. Соответствующий вопрос обсудили по телефону министры иностранных дел Киргизии и Казахстана Мурат Нуртлеу и Жээнбек Кулубаев, передает Orda.kz.

Также стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по координации содействия в урегулировании ситуации вокруг аварии на ТЭЦ в Бишкеке.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. По данным Минэнерго республики, из-за чрезвычайного происшествия вышло из строя ее оборудование. Пострадали в результате ЧП пять сотрудников ТЭЦ, трое из них госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из-за происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, а дома многих горожан остались без отопления и горячей воды.

Позднее премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что российские специалисты прибыли в республику для помощи в определении причин аварии на теплоэлектростанции в Бишкеке.

Ранее Мишустин заявил, что РФ готова помочь Киргизии после аварии на ТЭЦ в Бишкеке.