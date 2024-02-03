Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Венгрия уничтожит семена генно-модифицированной кукурузы с Украины

Министр сельского хозяйства Венгрии Надь: украинскую кукурузу с ГМО уничтожат

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Венгерское управление контроля за пищевыми продуктами ликвидирует семена генетически модифицированной кукурузы, незаконно импортированные с Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что инспекторы изъяли из оборота около 40 тонн семян. Против компании-дистрибьютора уже возбуждали дело.

«В соответствии с законом семена будут уничтожены», — отметил Надь.

Он подчеркнул, что венгерские власти ратуют за то, чтобы сельсхозпродукция, импортируемая из третьих стран, соответствовала стандартам Евросоюза.

Министр обратил внимание, что Венгрия сохранит национальный запрет на импорт зерна с Украины до тех пор, пока не будет достигнуто аналогичное международное решение.

До этого Надь в интервью газете Magyar Nemzet заявил, что в поставках украинской кукурузы были выявлены токсины и ГМО.

В августе 2024 года парламент Украины принял закон, вводящий в стране европейские нормы в отношении ГМО.

Ранее ученая развеяла миф о том, что ГМО встраивается в геном человека.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами