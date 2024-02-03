Венгрия уничтожит семена генно-модифицированной кукурузы с Украины

Венгерское управление контроля за пищевыми продуктами ликвидирует семена генетически модифицированной кукурузы, незаконно импортированные с Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что инспекторы изъяли из оборота около 40 тонн семян. Против компании-дистрибьютора уже возбуждали дело.

«В соответствии с законом семена будут уничтожены», — отметил Надь.

Он подчеркнул, что венгерские власти ратуют за то, чтобы сельсхозпродукция, импортируемая из третьих стран, соответствовала стандартам Евросоюза.

Министр обратил внимание, что Венгрия сохранит национальный запрет на импорт зерна с Украины до тех пор, пока не будет достигнуто аналогичное международное решение.

До этого Надь в интервью газете Magyar Nemzet заявил, что в поставках украинской кукурузы были выявлены токсины и ГМО.

В августе 2024 года парламент Украины принял закон, вводящий в стране европейские нормы в отношении ГМО.

Ранее ученая развеяла миф о том, что ГМО встраивается в геном человека.