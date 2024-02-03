Напавший с ножом на людей в Париже мужчина признался в психическом расстройстве

Мужчина, совершивший нападение на прохожих с ножом на Лионском вокзале в Париже, страдает психическим расстройством. Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

По данным издания, правоохранительные органы не расценивают произошедшее как теракт. Уточняется, что при нападении и аресте мужчина не делал никаких высказываний террористического характера. Позднее обвиняемый «спонтанно» заявил следователям, что страдает психическим расстройством. Кроме того, у него были найдены лекарства: нейролептики и противоэпилептические препараты.

Как пишет Le Parisien, в 08:00 по местному времени (10:00 мск) в субботу злоумышленник с ножом напал на прохожих на Лионском вокзале в восточной части Парижа. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о трех пострадавших людях, один из которых получил тяжелые ранения.

По информации телеканала BFMTV, нападавшим является 32-летний гражданин Мали, имеющий вид на жительство в Италии. По данным Le Parisien, у мужчины с собой был билет на прием в психиатрическую больницу Турина.

До этого на пожилую пару напали с ножом мясника во французском торговом центре. Злоумышленник набросился на 78-летнего мужчину и его 73-летнюю жену в кафе одного из торговых центров Амбуаза.

Ранее во Франции двое мужчин повздорили с продавцом и вонзили ему нож в спину.