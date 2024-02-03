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В ООН призвали талибов* прекратить аресты женщин за нарушение дресс-кода

«Интерфакс»: в ООН призвали талибов остановить аресты женщин из-за дресс-кода

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Ebrahim Noroozi/AP

Независимые эксперты ООН выразили обеспокоенность после сообщений из Афганистана об арестах женщин за предполагаемое нарушение дресс-кода, введенного движением «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы призываем талибов прекратить любое произвольное лишение свободы в отношении женщин и девочек за нарушение строгого дресс-кода», – говорится в сообщении на сайте ООН. Представители организации также потребовали немедленно освободить уже задержанных женщин.

Эксперты отметили важность соблюдения Кабулом международных обязательства в области прав человека, в том числе в рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Сообщается, что задержаны десятки человек. Изначально задержания афганок начались в Кабуле, но затем распространились и на другие регионы страны. Аресты производились в общественных местах, в том числе на рынках и в школах. Женщин и девочек насильно забирали полицейские и затем держали без связи с внешним миром.

Причиной арестов афганские власти называют ношение яркой и обтягивающей одежды, вопреки предписаниям.

До этого талибы запретили в Афганистане работу женских салонов красоты.

Ранее Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с «Талибаном».

*   организация запрещена в России
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