В ООН призвали талибов* прекратить аресты женщин за нарушение дресс-кода

Независимые эксперты ООН выразили обеспокоенность после сообщений из Афганистана об арестах женщин за предполагаемое нарушение дресс-кода, введенного движением «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы призываем талибов прекратить любое произвольное лишение свободы в отношении женщин и девочек за нарушение строгого дресс-кода», – говорится в сообщении на сайте ООН. Представители организации также потребовали немедленно освободить уже задержанных женщин.

Эксперты отметили важность соблюдения Кабулом международных обязательства в области прав человека, в том числе в рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Сообщается, что задержаны десятки человек. Изначально задержания афганок начались в Кабуле, но затем распространились и на другие регионы страны. Аресты производились в общественных местах, в том числе на рынках и в школах. Женщин и девочек насильно забирали полицейские и затем держали без связи с внешним миром.

Причиной арестов афганские власти называют ношение яркой и обтягивающей одежды, вопреки предписаниям.

До этого талибы запретили в Афганистане работу женских салонов красоты.

Ранее Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с «Талибаном».