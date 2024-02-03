В Бишкеке начали восстанавливать подачу воды, отключенную из-за ЧП на ТЭЦ

Жилые дома в Бишкеке начали подключать к водоснабжению после того, как подача воды была приостановлена из-за аварии на местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале медиаштаба при правительстве Киргизии.

В публикации подчеркивается, что восстановление водоснабжения происходит поэтапно. К текущему моменту к подаче горячей воды и теплоснабжения подключили около 200 зданий.

«Подключение горячей воды производится в районах, где нормализованы параметры теплоносителя», — говорится в заявлении.

2 февраля на городской теплоэлектроцентрали в столице Киргизии произошла авария, в результате чего в жилых домах были отключены отопление и подача горячей воды. Премьер-министру республики Акылбеку Жапарову, который в момент ЧП находился в казахстанской столице Алма-Аты и готовился принять участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), пришлось экстренно вернуться в Бишкек.

Позже агентство ТАСС сообщило, что в столицу Киргизии прибыли российские специалисты. Их направили для помощи зарубежным коллегам в определении причин аварии на ТЭЦ, из-за которой пострадали пять человек.

Ранее власти Киргизии назвали возможные причины аварии на столичной ТЭЦ.