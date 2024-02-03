В Подмосковье предложили запретить массовый запуск воздушных шаров

В Московской области члены молодежного парламента в ходе заседания предложили запретить массовый запуск воздушных шаров. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Московскую областную Думу.

Отмечается, что запрет предлагается ввести из-за того, что после запуска воздушные шары лопаются и падают на землю в виде мусора, что загрязняет окружающую среду и может быть опасным для животных.

Также на заседании было предложено обязать операторов средств индивидуальной мобильности устанавливать зоны парковки для средств индивидуальной мобильности.

В октябре сообщалось, что стоимость гелия для наполнения воздушных шаров в России за год выросла почти в 3 раза. За последний год стоимость гелия для наполнения воздушных шаров в нашей стране увеличилась почти в 3 раза. Как сообщают опрошенные СМИ представители сферы развлечений и продавцы шаров, если год назад галлон гелия для ивент-индустрии стоил около 10 тысяч рублей, то сейчас его цена достигла 26-30 тысяч.

Ранее в Подмосковье полиция провела рейды по местам проживания мигрантов.