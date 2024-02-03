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Россиянка обвинила учителя информатики в совращении ее 13-летней дочери

В Новосибирске учителя информатики обвиняют в совращении 13-летней ученицы

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Depositphotos

В Новосибирске обвинения матери одной из учениц закончились для 59-летнего педагога уголовным делом. Об этом сообщает infopro54.ru.

По словам родительницы, учитель пригласил к себе ее 13-летнюю дочь и там домогался ее. Подруги школьницы рассказали подобную версию произошедшего.

«Она пришла к нему в гости, чтобы позаниматься, и пожалела об этом», – сообщили они.

После заявления женщины педагога задержали. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что фигурант дела работает в известном образовательном центре. Учреждение считается одним из лучших в регионе. По словам коллег мужчины, он является квалифицированным педагогом с многолетним опытом.

Ранее в в Ленобласти учительницу заподозрили в совращении четвероклассника.

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