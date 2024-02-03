Львов свяжут железной дорогой с большинством стран Европы

Украину включили в глобальный железнодорожный проект. Из Львова начнут ходить поезда в большинство стран Европы, сообщает УНИАН.

По информации издания, планируется создание Средиземноморского коридора с единым маршрутом, проходящим по югу Европы.

Предполагается, что составы будут двигаться со скоростью 160 км/ч и пересекать границы всего за 25 минут. Железнодорожный маршрут будет начинаться на юге Испании, пролегать через Альмерию, Гранаду и Антекеру, а заканчиваться во Львове.

В конце января представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил об увеличении очереди из грузовиков на границе с Польшей.

До этого сообщалось о первом регулярном поезде, который отправился из украинского города Львова в Польшу впервые за последние 18 лет.

При этом отмечается, что по итогам 2023 года украинские пограничники отказали в выезде за границу 50 тыс. гражданам.

Ранее Денис Пушилин заявил о невозможности возобновления железнодорожного сообщения между ДНР и Москвой.