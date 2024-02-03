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В Сочи временно закрыли пляжи из-за опасности шторма

Мэр Копайгородский: зимние пляжи в Сочи временно закрыты из-за опасности шторма

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Зимние пляжи в Сочи временно закрыты из-за угрозы сильного шторма с 4 по 5 февраля. Синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков в течение двух дней, заявил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

«На время непогоды закрыты зимние пляжи: на побережье ожидаются волны до четырех метров», – говорится в посте.

По словам главы города, также будет закрыт доступ на некоторые горнолыжные трассы в Сочи.

Копайгородский отметил, что оперативные службы города переведены в режим повышенной готовности.

По словам чиновника, организовано дежурство в социально значимых учреждениях, на объектах инфраструктуры и в местах возможных подтоплений.

В декабре курорты Сочи приняли решение оставить закрытыми горнолыжные трассы из-за шторма.

Ранее климатологи выяснили, какие тайфуны станут еще опаснее из-за глобального потепления.

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