В Уфе девочку с ветрянкой более недели лечили средствами от простуды

В Уфе девочку восемь дней лечили на дому от серьезного заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Третьеклассница заболела 23 января. У нее были симптомы простуды, поэтому мать решила, что сможет вылечить ее самостоятельно, и давала дочери лекарства и сиропы от кашля.

Уже 31 января девочке стало хуже. В больнице врачи настаивали на госпитализации, но сама десятилетняя школьница сказала, что чувствует себя хорошо. В этот день мать ограничилась лечением таблетками.

На следующий день состояние ухудшилось, родительница вызвала скорую помощь. Медики спасти ребенка не смогли.

Как выяснилось позже, у девочки была ветряная оспа. На данный момент правоохранители проводят проверку матери.

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