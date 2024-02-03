По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

По его данным, сирены начали звучать в 11:39 по местному времени (12:39 мск) и в течение двух минут распространили на все регионы страны.

2 февраля в Кривом Роге произошла серия взрывов. В ночь на 3 февраля также сообщалось о взрывах в Житомирской области Украины, Кривом роге и Харькове.

До этого спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские военные обманывают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) с помощью электромагнитных импульсов.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.