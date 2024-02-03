В Новосибирске школьника заставили извиняться на коленях и отрезали ему волосы ножом

Подростки из Новосибирска избили сверстника и заставили его извиняться на коленях. Об этом сообщает infoprp54.ru.

Кадры с насилием над 15-летним молодым человеком попали в соцсети. На них заметно, как пострадавший просит не распылять ему в глаза перцовый баллончик. Подросток просит прощения, но его ставят на колени и, несмотря на крики, распыляют жидкость.

Школьник пытается убежать, но преследователи догоняют его, валят в сугроб и начинают избивать кулаками. После этого один из участников отрезает ножом волосы с головы юноши.

В результате пострадавшего госпитализировали с ожогами глаз, гематомами и травмами на лице.

По словам источника, знакомого с ситуацией, подростки поиздевались над школьником из-за того, что до этого он клялся матерью. Родители избитого в полицию не обращались.

Ранее в Курганской области подростка избили в школе из-за комментария в интернете.