Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске школьника заставили извиняться на коленях и отрезали ему волосы ножом

В Новосибирске подростка избили, поставили на колени и отрезали волосы ножом

close
100%
Shutterstock

Подростки из Новосибирска избили сверстника и заставили его извиняться на коленях. Об этом сообщает infoprp54.ru.

Кадры с насилием над 15-летним молодым человеком попали в соцсети. На них заметно, как пострадавший просит не распылять ему в глаза перцовый баллончик. Подросток просит прощения, но его ставят на колени и, несмотря на крики, распыляют жидкость.

Школьник пытается убежать, но преследователи догоняют его, валят в сугроб и начинают избивать кулаками. После этого один из участников отрезает ножом волосы с головы юноши.

В результате пострадавшего госпитализировали с ожогами глаз, гематомами и травмами на лице.

По словам источника, знакомого с ситуацией, подростки поиздевались над школьником из-за того, что до этого он клялся матерью. Родители избитого в полицию не обращались.

Ранее в Курганской области подростка избили в школе из-за комментария в интернете.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами