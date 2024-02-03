В Красноярске мужчину унесло на льдине по Енисею

В Красноярске очевидцы заметили, как мужчину унесло на отколовшейся льдине по Енисею, горожанина ищет полиция. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Инцидент произошел на берегу Енисея в черте города. На Ярыгинской набережной от острова оторвало льдину, на которой находился неизвестный мужчина, его заметили очевидцы и сняли на видео.

Сотрудники полиции просят помощи красноярцев в установлении обстоятельств происшествия. Вместе со спасателями полицейские обследуют акваторию реки и прибрежную территорию, пока мужчину обнаружить не удалось.

Ранее пять рыбаков оказались на оторвавшейся от берега льдине на Байкале.