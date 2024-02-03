Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Красноярске мужчину унесло на льдине по Енисею

В Красноярске мужчина, дрейфующий на льдине по Енисею, попал на видео

В Красноярске очевидцы заметили, как мужчину унесло на отколовшейся льдине по Енисею, горожанина ищет полиция. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Инцидент произошел на берегу Енисея в черте города. На Ярыгинской набережной от острова оторвало льдину, на которой находился неизвестный мужчина, его заметили очевидцы и сняли на видео.

Сотрудники полиции просят помощи красноярцев в установлении обстоятельств происшествия. Вместе со спасателями полицейские обследуют акваторию реки и прибрежную территорию, пока мужчину обнаружить не удалось.

Ранее пять рыбаков оказались на оторвавшейся от берега льдине на Байкале.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами