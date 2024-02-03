В трех населенных пунктах Белгородской области нарушено электроснабжение

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района.

Согласно сообщению губернатора, пострадавших в результате удара нет, однако была повреждена линия электропередачи.

«Под отключение попадают абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков.

Кроме того, по словам главы региона, различные повреждения были выявлены в двух частных домовладениях: в одном доме пробита крыша и выбиты окна, а во втором — выбиты окна и посечен фасад.

До этого глава региона сообщал, что Вооруженные силы Украины в течение суток атаковали Белгородскую область 13 беспилотниками.

2 февраля Гладков заявлял, что пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ.

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