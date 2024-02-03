Премьер-министр Баварии Зедер переоделся в Бисмарка

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер появился на Франконском карнавале в образе «железного канцлера» Отто фон Бисмарка – основателя Германской империи 1871 года. Об этом сообщает Bild.

Обозреватели издания Флориан Кайн и Вольфганг Ранфт уверены, что костюм Бисмарка может говорить о претензиях Зедера на пост федерального канцлера ФРГ в Берлине. Однако сам политик сказал, что «просто любит полакомиться «сельдью Бисмарка»».

Издание отмечает, что Бисмарк как глава правительства Пруссии лишил Баварию независимости. Однако Зедер напомнил, что основателя Германской империи еще называли «честным маклером Европы» за урегулирование нескольких конфликтов, в том числе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Зедер также привел слова бывшего премьера Баварии Франца Йозефа Штрауса, который говорил, что «иногда баварцам приходится быть последними пруссаками».

До этого премьер Баварии Зедер потребовал прекратить выплаты украинским беженцам.

Ранее в Венеции начался традиционный карнавал.