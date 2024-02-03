В деле избивавших прохожих треш-блогеров из Петербурга выявили новый эпизод

Правоохранители выявили еще один эпизод, связанный с избиением людей блогерами в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии правоохранителей, в прошлом году подростки напали на двоих россиян около дома на Ленинском проспекте. В результате петербуржцы получили несколько сильных ударов по голове.

В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве по предварительному сговору. На данный момент подростки уже находятся под арестом. Мера пресечения не изменилась.

Группу подростков, которые нападали на россиян, задержали в Петербурге в прошлом году. Как полагают правоохранители, члены так называемой азербайджанской мафии избивали славян, снимали происходящее на камеру и выкладывали в Telegram-канал.

Под стражей оказались 15 участников и администратор паблика Турал Мамедов. Все они несовершеннолетние.

Ранее в Белгороде задержали группу подростков, которые также нападали на прохожих.