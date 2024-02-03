Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В деле избивавших прохожих треш-блогеров из Петербурга выявили новый эпизод

В деле блогеров, нападавших на прохожих в Петербурге, появился новый эпизод

close
100%
Pexels

Правоохранители выявили еще один эпизод, связанный с избиением людей блогерами в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии правоохранителей, в прошлом году подростки напали на двоих россиян около дома на Ленинском проспекте. В результате петербуржцы получили несколько сильных ударов по голове.

В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве по предварительному сговору. На данный момент подростки уже находятся под арестом. Мера пресечения не изменилась.

Группу подростков, которые нападали на россиян, задержали в Петербурге в прошлом году. Как полагают правоохранители, члены так называемой азербайджанской мафии избивали славян, снимали происходящее на камеру и выкладывали в Telegram-канал.

Под стражей оказались 15 участников и администратор паблика Турал Мамедов. Все они несовершеннолетние.

Ранее в Белгороде задержали группу подростков, которые также нападали на прохожих.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами