Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В РПЦ объяснили, зачем на Украине исключили Александра Невского из списка святых

РПЦ назвала политическим заказом исключение Александра Невского из списка святых на Украине

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Исключение князя Александра Невского из списка святых на Украине — это политический заказ, выполненный «так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ)». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его мнению, так различные силы пытаются усилить религиозную ненависть между русским и украинским народами.

«Так называемая православная церковь Украины выполняет политический заказ, полученный от своих учредителей, которые, как известно, не имеют отношения к православию. Этот заказ заключается в том, чтобы вычистить общее наследие русского православия из богослужебной практики, из церковного календаря. Этот идеологический заказ и выполняют функционеры ПЦУ. Общая цель заключается в том, чтобы возвести стену недоверия, религиозной ненависти между русским и украинским народом. Посеять рознь на пространстве исторической Руси, что, конечно, выгодно тем силам, которые заинтересованы в том, чтобы в этой части Европы продолжалась война, рознь, недоверие и не наступал мир как можно дольше», — сказал Кипшидзе.

2 февраля синод ПЦУ постановил исключить святого Киевского и Новгородского князя Александра Невского (1221–1263) из списка поминаемых святых, о чем сообщается на сайте религиозной организации.

«Удалить из церковного календаря ПЦУ день памяти блгв. кн. Александра Новгородского (Невского), в схиме (в монашестве. — Прим. ред.) Алексея, 23 ноября», — говорится в заявлении.

Вместо него 23 ноября в ПЦУ решили праздновать память другого Александра — первоначальника обители «Неусыпных», день памяти которого в Церкви обычно отмечается 7 марта.

Князь Александр Ярославович Невский был причислен Русской православной церковью к лику святых в 1547 году. 23 ноября верующие вспоминают день его погребения во Владимире.

Православная церковь Украины была создана в 2018 году в Киеве при поддержке Константинопольского патриарха Варфоломея и получила от него автокефалию.

Русская и Украинская Православные церкви не признают канонического статуса этой организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы УПЦ.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами