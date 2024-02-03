В Башкирии два большегруза загорелись на трассе после столкновения

В Башкирии перекрыли трассу из-за столкновения двух фур. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на автодороге М-5, в Иглинском районе. Два крупных средства передвижения загорелись сразу же после столкновения. По предварительной информации, на месте нашли двух обездвиженных людей. О том, были ли это водители, не сообщается.

«Дорога перекрыта, организован объезд с 1525 по 1542 километр через населенные пункты: Майский – Улу-Теляк – Урман – Ауструм», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным правоохранителей, на месте работают экстренные службы.

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