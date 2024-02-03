В Петербурге пенсионер с ружьем встретил коммунальщиков, приехавших отключать ему газ

В Пушкине пожилой мужчина с ружьем не пустил в квартиру коммунальщиков, которые приехали отключать ему газ. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на юге Петербурга по Пушкинской улице, наряд полиции вызвали сотрудники компании «ПетербургГаз». Коммунальщики приехали отключать газ за долги в одну из квартир, но навстречу им вышел пенсионер с ружьем.

Правоохранители изъяли у 72-летнего петербуржца два ружья и 50 патронов к ним, пожилой мужчина отпущен под обязательство о явке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Брянской области должник едва не задавил на автомобиле судебного пристава.