В Париже неизвестный с ножом напал на людей на вокзале

В Париже неизвестный с ножом совершил нападение на Лионском вокзале. Об этом сообщает BFMTV.

События произошли около 8 часов утра по местному времени (около 10 по московскому). По меньшей мере три человека получили ранения, один из которых получил серьезные травмы, ему была оказана экстренная помощь.

Отмечается, что полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника.

Нападение вызвало перебои в работе общественного транспорта, который следует через Лионский вокзал.

18 января сообщалось, что учительница и ученик пострадали в результате нападения нескольких человек на школу на западе Франции.

До этого на пожилую пару напали с ножом во французском торговом центре. 25 ноября злоумышленник, вооруженный ножом мясника, набросился на 78-летнего мужчину и его 73-летнюю жену в кафе одного из торговых центров Амбуаза.

Ранее во Франции двое мужчин повздорили с продавцом и вонзили ему нож.