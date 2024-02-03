Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Париже неизвестный с ножом напал на людей на вокзале

В Париже совершено нападение на Лионском вокзале, ранены три человека

close
100%
Alexis Sciard/Global Look Press/Keystone Press Agency

В Париже неизвестный с ножом совершил нападение на Лионском вокзале. Об этом сообщает BFMTV.

События произошли около 8 часов утра по местному времени (около 10 по московскому). По меньшей мере три человека получили ранения, один из которых получил серьезные травмы, ему была оказана экстренная помощь.

Отмечается, что полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника.

Нападение вызвало перебои в работе общественного транспорта, который следует через Лионский вокзал.

18 января сообщалось, что учительница и ученик пострадали в результате нападения нескольких человек на школу на западе Франции.

До этого на пожилую пару напали с ножом во французском торговом центре. 25 ноября злоумышленник, вооруженный ножом мясника, набросился на 78-летнего мужчину и его 73-летнюю жену в кафе одного из торговых центров Амбуаза.

Ранее во Франции двое мужчин повздорили с продавцом и вонзили ему нож.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами