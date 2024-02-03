Трое россиян устроили дебош на борту самолета, летевшего в Екатеринбург

Трое мужчин, летевших из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, устроили пьяный дебош в самолете, мужчины шумели, пили и курили электронные сигареты весь полет. Об этом сообщает «Е1».

О произошедшем рассказали летевшие рейсом «Уральских авиалиний» пассажиры, инцидент произошел в ночь на 3 февраля. Трое мужчин весь полет курили электронные сигареты и шумели, при этом бортпроводники подливали им алкоголь и не обращали внимания на жалобы попутчиков.

«Бортпроводников не смущал ни громкий мат, ни курение электронных сигарет прямо в салоне самолета. Жалобы пассажиров «тактично» были оставлены без внимания», — рассказала «Е1» одна из пассажирок.

После приземления лайнера дебоширы продолжили буянить и устроили драку прямо в автобусе, который вез их до здания аэропорта. Пассажиры потребовали остановить транспорт и вышли на летное поле.

В управлении полиции на транспорте факт высадки пассажиров из автобуса подтвердили, однако сообщений от экипажа самолета о дебоше на борту не было. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что начали проверку инцидента.

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