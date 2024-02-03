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Россиянки употребляли наркотики на иконе Николая Чудотворца

В Краснодаре полиция ищет девушек, употреблявших наркотики на иконе

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Краснодаре девушки привлекли внимание правоохранителей после того, как употребили наркотики на иконе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сотрудники ведомства организовали проверку после публикаций в соцсетях, которые сделали сами россиянки. На кадрах заметно, как девушки употребляют запрещенные вещества с иконы Николая Чудотворца.

На данный момент в МВД устанавливают личности девушек. В ходе необходимых мероприятий правоохранители дадут правовую оценку произошедшему.

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, студентки публиковали видео в своем приватном канале. Помимо ролика с иконой есть и второй, на котором они употребляют таблетки. На данный момент источник кадров удален.

Ранее активистку арестовали на пять суток за порчу иконы с Йосифом Сталиным.

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