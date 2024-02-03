Экс-премьер Украины предупредил о риске расправ над сотрудниками военкоматов

Украинские граждане начали создавать списки с личными данными сотрудников военных комиссариатов, что может привести к расправам над ними. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Он отметил, что жители Украины постепенно осознают необходимость самостоятельно защищаться от действующих властей. Главным образом речь идет о военкоматах, которым правительство «развязало руки» из-за отсутствия каких-либо успехов в зоне боевых действий.

«Предприимчивые граждане уже начали формировать реестры с персональными данными сотрудников центров комплектования (военных комиссариатов — «Газета.Ru»). А это всегда является предвестником начала расправ», — подчеркнул экс-глава правительства.

Азаров добавил, что одним из наглядных примеров приближающегося кризиса является отказ людей повиноваться сотрудникам военкоматов. СМИ тщательно скрывают от общественности такие случаи, но рано или поздно жители о них все равно узнают, указал бывший премьер-министр.

24 января украинское издание «Думская» сообщило, что в городе Одессе пассажиры автобуса втолкали из транспортного средства сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). В тот момент мужчина принимал участие в рейде по призыву граждан на службу в армии.

Ранее Зеленский признал факты насильственной мобилизации на Украине.