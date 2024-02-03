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Пассажир поезда Абакан — Москва изрезал себя ножом, изгоняя «демона»

«Е1»: житель Абакана запер проводницу поезда в купе и ранил себя ножом

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Александр Кряжев/РИА Новости

Пассажир поезда Абакан — Москва устроил дебош в вагоне, мужчина изрезал себя и напугал попутчиков. Об этом сообщает «Е1».

О произошедшем рассказал один из пассажиров поезда Абакан — Москва, по его словам в Абакане в вагон сел вахтовик, мужчина сначала вел себя адекватно и не проявлял признаков агрессии.

Спустя некоторое время он подпер двери купе проводников кочергой, достал нож и начал бегать с ним по вагону.

«Проводница просидела там три с половиной часа. Потом он начал подсаживаться ко всем с ножом, говорить, что его преследуют демоны. Разговаривал с пустыми полками. Говорил, глядя в пустоту: «Давай слезем, поговорим». Он думал, что за ним гонятся. Было жутко», — сообщил попутчик.

После станции Пермь мужчина начал наносить себе удары ножом, его скрутили, заперли в туалете и вызвали скорую помощь. Раненого доставили в местную больницу, в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники уголовного розыска.

Ранее толпа подростков избила и изрезала ножом прохожих в Новосибирске.

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