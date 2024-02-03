В Перми произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

В Перми произошла массовая авария. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел на улице Героев Хасана. По словам очевидцев, пять машин столкнулись около светофора в левом и среднем рядах.

На кадрах с места инцидента заметно, как один из автомобилей влетел в боковую часть другого средства передвижения. Передняя часть первого сильно пострадала. Рядом заметны еще три машины.

На месте работает бригада скорой помощи. На данный момент неизвестно, сколько человек госпитализировали после произошедшего. Об обстоятельствах инцидента также не сообщается. Известно, что из-за аварии на дороге образовалась крупная пробка.

Ранее в Турции автобус с пассажирами столкнулся с фурой.