В Тюмени женщина била дочь и снимала процесс на видео

В Тюмени мать, избивавшая подростка на видео, привлекла внимание правоохранителей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Сотрудники ведомства обратили внимание на ситуацию после публикаций в СМИ. На видео заметно, как 16-летнюю школьницу избивает родительница.

После инцидента прокурор Тюменской области поручил провести проверку. Помимо этого, ответственные лица установят роль надзорных органов в произошедшем.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, следователи также обратили внимание на инцидент. Ход и результаты проверки СК находятся на контроле у прокурора области.

Ранее под Тюменью многодетная россиянка била детей ремнем за невыученные уроки и разбросанные игрушки.