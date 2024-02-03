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В Тюмени женщина била дочь и снимала процесс на видео

В Тюмени мать избивала дочь-школьницу и снимала это на видео

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Depositphotos

В Тюмени мать, избивавшая подростка на видео, привлекла внимание правоохранителей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Сотрудники ведомства обратили внимание на ситуацию после публикаций в СМИ. На видео заметно, как 16-летнюю школьницу избивает родительница.

После инцидента прокурор Тюменской области поручил провести проверку. Помимо этого, ответственные лица установят роль надзорных органов в произошедшем.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, следователи также обратили внимание на инцидент. Ход и результаты проверки СК находятся на контроле у прокурора области.

Ранее под Тюменью многодетная россиянка била детей ремнем за невыученные уроки и разбросанные игрушки.

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