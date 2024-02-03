Двое пьяных приятелей получили переломы ног, спускаясь по простыням из окна квартиры

На Урале сотрудники полиции спасли двух нетрезвых мужчин, которые решили выбраться и запертой квартиры через окно по простыням. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В Екатеринбурге двое нетрезвых приятелей получили переломы стоп, когда спускались по простыням из окна второго этажа, их спасли сотрудники ДПС, проезжавшие мимо.

Выяснилось, что двое екатеринбуржцев распивали спиртные напитки в компании знакомого, в какой-то момент приятель запер их в квартире и ушел. Друзья решили совершить побег, связали несколько простыней и начали спускаться из окна второго этажа, но сорвались вниз.

Пострадавшие госпитализированы.

Ранее в Петербурге подросток спускался из окна по простыне и сорвался с шестого этажа.