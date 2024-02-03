Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Проект о призывном возрасте для получивших гражданство РФ будет доработан

Проект о повышении призывного возраста для получивших гражданство РФ доработают

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что законопроект о повышении призывного возраста для получивших российское гражданство будет доработан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Законопроект уже отозван и будет доработан с учетом всех юридических моментов и мнения коллег», — сказал Шеремет.

Депутат напомнил, что по действующему законодательству предельный возраст призыва на срочную воинскую службу для мужчин, перешедших в российское гражданство, составляет 30 лет, как и для остальных граждан РФ мужского пола.

2 февраля стало известно, что законопроект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, которые приобрели гражданство РФ, был отозван из Госдумы РФ.

Речь о документе, внесенном в Госдуму 1 февраля депутатами Александром Бородаем, Михаилом Шереметом («Единая Россия») и Алексеем Журавлевым (ЛДПР). Позже Бородай и Шеремет отозвали свои подписи, а Журавлев заявил, что готов к отзыву законопроекта для консультаций и повторного внесения.

Ранее в Минобороны рассказали о приеме россиян на военную службу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами