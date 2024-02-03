Проект о призывном возрасте для получивших гражданство РФ будет доработан

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что законопроект о повышении призывного возраста для получивших российское гражданство будет доработан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Законопроект уже отозван и будет доработан с учетом всех юридических моментов и мнения коллег», — сказал Шеремет.

Депутат напомнил, что по действующему законодательству предельный возраст призыва на срочную воинскую службу для мужчин, перешедших в российское гражданство, составляет 30 лет, как и для остальных граждан РФ мужского пола.

2 февраля стало известно, что законопроект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, которые приобрели гражданство РФ, был отозван из Госдумы РФ.

Речь о документе, внесенном в Госдуму 1 февраля депутатами Александром Бородаем, Михаилом Шереметом («Единая Россия») и Алексеем Журавлевым (ЛДПР). Позже Бородай и Шеремет отозвали свои подписи, а Журавлев заявил, что готов к отзыву законопроекта для консультаций и повторного внесения.

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