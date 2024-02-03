В Канаде выяснили, почему в страну пустили тысячи бывших нацистов

В Канаде обнародовали доклад историка Алти Родала, который в середине 1980-х расследовал иммиграцию бывших нацистов в Канаду. 600-страничный документ опубликовал государственный архив Канады, сообщает РИА Новости.

В докладе рассказывается об усилиях лоббистов по одобрению иммиграции в Канаду около 8 тысяч бывших военнослужащих дивизии СС «Галичина», а также более 20 тысяч украинцев, находившихся в немецких трудовых лагерях. Чтобы обеспечить положительное решение по бывшим нацистам, их могли выдавать за заключенных, отметил историк.

До 1950-х годов добиться разрешения на въезд в Канаду эсэсовцев не получалось, поскольку их обвиняли в соучастии в совершении военных преступлений, однако позже взгляды на этот счет изменились. «Чиновники пришли к выводу, что бывшие бойцы дивизии «Галичина» смогут примкнуть к антикоммунистическим украинским националистам», — говорится в публикации.

В итоге к лету 1950 года канадские власти решили, что «проживающие в Великобритании украинцы будут приняты в Канаду, несмотря на службу в немецкой армии», но после специальной проверки. Вопрос обсуждался в канадском парламенте с учетом дальнейшей перспективы. Представители правительства заверили парламентариев, что из детей бывших нацистов могут вырасти достойные члены канадского общества. При рассмотрении документов об иммиграции решили применять обычные правила.

22 сентября 2023 года в ходе визита в Канаду президента Украины Зеленского в парламент североамериканской страны был приглашен 98-летний украинский эмигрант Ярослав Гунько. После того, как выяснилось что во время Второй Мировой войны он служил в рядах дивизии Ваффен СС «Галичина» разгорелся международный скандал. В результате спикер парламента Энтони Рота подал в отставку.

7 декабря Генпрокуратура РФ попросила Канаду выдать бывшего украинского эсэсовца Гунько.

Ранее Гунько объявили в международный розыск.