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Мужчина хранил в гараже инертную ядерную ракету

KIRO 7: в США мужчина хранил в гараже инертную ядерную ракету

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KIRO 7

В штате Огайо полицейские обнаружили в гараже американца ракету класса «воздух-воздух», предназначенную для перевозки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны. Об этом сообщает KIRO 7.

В отдел полиции по разминированию города Белвью поступил звонок из музея военно-воздушных сил в Дейтоне. Сотрудники музея сообщили, что им звонил местный житель и предлагал подарить ракету класса «воздух-воздух», способную перевозить ядерную боеголовку мощностью полторы килотонны.

Полицейские прибыли в дом американца и обнаружили опасный предмет в гараже. По словам мужчины, ракету он купил на гаражной распродаже. Взрывотехники обследовали находку и убедились, что ракета была инертной без топлива и ядерного заряда.

Ранее арсенал оружия, пороха и патронов хранил в своей квартире россиянин.

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