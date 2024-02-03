Трехлетнего ребенка в одной майке нашли на улице в забайкальском селе

В Шилкинском районе Забайкальского края школьники спасли трехлетнего ребенка, который оказался на улице без верхней одежды в мороз. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в селе Ононское Шилкинского района Забайкалья, 2 февраля вечером двое подростков заметили на улице деревни маленького мальчика в одной майке, они отыскали его мать и вызвали полицию.

Как установили правоохранители, ребенок находился под присмотром 17-летнего брата, мать в это время распивала спиртные напитки в гостях у подруги. Ребенок был госпитализирован с переохлаждением.

В отношении матери составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей, дальнейшую судьбу семьи решат специалисты на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Омске мать двоих детей выкинула новорожденного в мусор.