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Трехлетнего ребенка в одной майке нашли на улице в забайкальском селе

Chita.ru: в Забайкалье нашли на улице раздетого трехлетнего ребенка

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Шилкинском районе Забайкальского края школьники спасли трехлетнего ребенка, который оказался на улице без верхней одежды в мороз. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в селе Ононское Шилкинского района Забайкалья, 2 февраля вечером двое подростков заметили на улице деревни маленького мальчика в одной майке, они отыскали его мать и вызвали полицию.

Как установили правоохранители, ребенок находился под присмотром 17-летнего брата, мать в это время распивала спиртные напитки в гостях у подруги. Ребенок был госпитализирован с переохлаждением.

В отношении матери составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей, дальнейшую судьбу семьи решат специалисты на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Омске мать двоих детей выкинула новорожденного в мусор.

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