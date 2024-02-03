Огромную опухоль удалили беременной пациентке смоленские врачи

Врачи смоленского перинатального центра удалили беременной пациентке опухоль объемом три литра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Жительница Смоленска находилась на 19 неделе беременности, у будущей матери выявили опухоль яичника. Новообразование достигло огромных размеров, его объем составлял три литра.

Медикам удалось провести хирургическое вмешательство не задев плод, беременность пациентке сохранили. Женщина выписана на амбулаторное лечение под наблюдение врача-гинеколога.

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