Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Первый после возобновления полетов рейс Ту-214 приняли в Сочи

Первый Ту-214 приземлился в Сочи после возобновления полетов на этих лайнерах

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Первый рейс пассажирского самолета Ту-214, выполненный после возобновления регулярных полетов этого типа лайнеров, прошел успешно, борт совершил посадку в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет авиакомпании Red Wings совершал рейс из подмосковного аэропорта Жуковский.

«Борт приземлился в аэропорту Сочи, итого 177 пассажиров прилетели первым рейсом Ту-214 в аэропорт Сочи, пролет прошел успешно», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Со 2 февраля авиакомпания Red Wings начала выполнять пассажирские рейсы на восстановленных самолетах Ту-214. Со следующей недели на самолетах Ту-214 начнется международная программа полетов из Домодедово в Ереван, Батуми, позднее — в Тель-Авив.

В июле 2022 года правительство России поручило ОАК восстановить 11 самолетов, в числе которых один Ан-124, два Ил-96-400Т и восемь Ту-204/214 для авиакомпаний Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту».

4 декабря в России рассказали о сроках готовности к поставкам самолетов Ту-214.

15 января стало известно, каким будет салон самолета Ту-214.

Ранее авиакомпания Red Wings получила первый восстановленный самолет Ил-96-400Т.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами