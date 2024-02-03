Первый после возобновления полетов рейс Ту-214 приняли в Сочи

Первый рейс пассажирского самолета Ту-214, выполненный после возобновления регулярных полетов этого типа лайнеров, прошел успешно, борт совершил посадку в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет авиакомпании Red Wings совершал рейс из подмосковного аэропорта Жуковский.

«Борт приземлился в аэропорту Сочи, итого 177 пассажиров прилетели первым рейсом Ту-214 в аэропорт Сочи, пролет прошел успешно», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Со 2 февраля авиакомпания Red Wings начала выполнять пассажирские рейсы на восстановленных самолетах Ту-214. Со следующей недели на самолетах Ту-214 начнется международная программа полетов из Домодедово в Ереван, Батуми, позднее — в Тель-Авив.

В июле 2022 года правительство России поручило ОАК восстановить 11 самолетов, в числе которых один Ан-124, два Ил-96-400Т и восемь Ту-204/214 для авиакомпаний Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту».

4 декабря в России рассказали о сроках готовности к поставкам самолетов Ту-214.

15 января стало известно, каким будет салон самолета Ту-214.

Ранее авиакомпания Red Wings получила первый восстановленный самолет Ил-96-400Т.