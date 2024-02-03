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Сотрудник банка по дороге домой спас пенсионерку от мошенников

В Бурятии банковский служащий спас пенсионерку от мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

В Улан-Удэ пенсионерка едва не осталась без накоплений, пожилую женщину спас сотрудник банка, который шел с работы домой. Об этом сообщает УМВД по республике Бурятии.

Инцидент произошел вечером 1 февраля, банковский служащий спешил с работы домой, в холле отделения банка он увидел пожилую женщину, стоявшую возле банкомата.

Мужчина заметил, что пенсионерка разговаривает с кем-то по телефону и не может перевести деньги через банкомат, он предложил ей помощь, но женщина отказалась. Клерк заподозрил неладное, задал пенсионерке несколько вопросов и понял, что она общается с мошенниками, которые убеждают горожанку перевести деньги на «безопасный» счет, и вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские вместе с сотрудником банка убедили гражданку, что она находится под влиянием аферистов и пытается перевести им 200 тысяч рублей.

Ранее таксист спас пенсионерку от мошенников по дороге в банк.

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