В Волгограде ликвидировано возгорание нефтепродуктов

Возгорание нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда ликвидировано. Об этом сообщил пресс-центр ГУ МЧС по Волгоградской области.

Как указали в ведомстве, в 6:57 (совпадает с мск) пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.

Согласно сообщению МЧС, в 7:55 мск пожарно-спасательные расчеты Волгоградского местного пожарно-спасательного гарнизона полностью ликвидировали пожар розлива нефтепродуктов.

До этого ГУ МЧС по региону сообщало о возгорании нефтепродуктов на площади 300 кв. метров.

По данным Telegram-канала «112», пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

В ночь на 2 февраля на рыбоперерабатывающем предприятии в Мурманске произошел пожар. По данным МЧС, площадь открытого огня составила 800 квадратных метров.

Сообщалось также о крупном пожаре в исправительной колонии в Соликамске.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.