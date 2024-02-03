Пьяный россиянин выстрелил из ракетницы в водителя скорой помощи

В Подмосковье задержан житель города Домодедово, который выстрелили из ракетницы в водителя скорой помощи, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК Московской области.

Инцидент произошел 2 февраля в микрорайоне Востряково города Домодедово, между местным жителем, который находился в состоянии опьянения, и водителем скорой медицинской помощи возник конфликт.

В ходе ссоры мужчина выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего, спасти раненого не удалось. Стрелявшего удалось задержать, на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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