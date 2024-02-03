В МВД заявили о росте числа россиян, не уведомивших о втором гражданстве или ВНЖ

Министерство внутренних дел (МВД) России в 2023 году привлекло к административной ответственности почти в два раза больше россиян, которые не уведомили о наличии второго гражданства или ВНЖ иностранного государства, чем в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Как указали в МВД, за январь-декабрь 2023 года по статье о нарушении порядка подачи уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства составлены 4 585 административных протоколов, тогда как за январь-декабрь 2022 года — 2 584 административных протокола.

В министерстве также отметили, что за шесть месяцев 2023 года в РФ зарегистрированы 13 преступлений по уголовной статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у российского гражданина гражданства иностранного государства. Кроме того, были выявлены семь человек, которые их совершили.

При этом в 2021 году было зарегистрированы 36 таких преступлений и выявлены 27 человек, совершивших их.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявлял, что в России за три года удалось вывести из тени около двух миллионов иностранцев.

В ноябре МВД России сообщало, что около 68 тысяч россиян с начала 2023 года получили гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Ранее в Челябинской области трех мигрантов лишили российского гражданства.