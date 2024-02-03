Южноуральские полицейские спасли пенсионерку, стоявшую в оконном проеме 8-го этажа

В Снежинске Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции спасли 67-летнюю женщину, находившуюся в опасной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Местные жители увидели стоящую в проеме открытого окна, расположенного на восьмом этаже, пожилую женщину. Они позвонили в дежурную часть и попросили правоохранителей вмешаться. Информацию о происходящем передали всем наружным нарядам полиции и экстренным службам.

Один из экипажей ГИБДД услышал по рации тревожную информацию и первым прибыл к месту событий. Инспекторы прибежали на восьмой этаж, распахнули входную дверь и сумели предотвратить трагедию. После этого они передали спасенную пенсионерку родственникам и продолжили нести службу.

Руководство собирается поощрить отличившихся сотрудников.

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