Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Южноуральские полицейские спасли пенсионерку, стоявшую в оконном проеме 8-го этажа

Под Челябинском женщина едва не выпала из окна квартиры, ее спасли полицейские

close
100%
Shutterstock

В Снежинске Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции спасли 67-летнюю женщину, находившуюся в опасной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Местные жители увидели стоящую в проеме открытого окна, расположенного на восьмом этаже, пожилую женщину. Они позвонили в дежурную часть и попросили правоохранителей вмешаться. Информацию о происходящем передали всем наружным нарядам полиции и экстренным службам.

Один из экипажей ГИБДД услышал по рации тревожную информацию и первым прибыл к месту событий. Инспекторы прибежали на восьмой этаж, распахнули входную дверь и сумели предотвратить трагедию. После этого они передали спасенную пенсионерку родственникам и продолжили нести службу.

Руководство собирается поощрить отличившихся сотрудников.

Ранее россиянка подожгла чужой внедорожник, чтобы помочь полицейским задержать преступника.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами