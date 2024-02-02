Санитар изнасиловал пациентку, пока та находилась под действием сильного успокоительного

В Ницце санитар изнасиловал пациентку в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает actu17.

54-летний санитар, проработавший в больнице Пастера около 10 лет, был пойман с поличным одной из своих коллег-медсестер. Та лично увидела, как он подверг пациентку, подключенную к медикаментозной седации, сексуальному насилию. Женщина записала акт надругательства на камеру телефона и использовала получившиеся кадры в качестве подтверждения своих слов.

На допросе санитар отрицал факты, но признался в содеянном после предъявления снимков. Известно, что подозреваемый женат и имеет детей. На днях ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теперь следователи выясняют, могли ли другие пациентки пострадать от действий извращенца. По данным источника, первые подозрения в отношении медбрата появились еще в 2019 году, однако собранных на тот момент доказательств было недостаточно для предъявления обвинений.

Ранее в Великобритании врач предложил женщине массаж и изнасиловал ее.